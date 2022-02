L'ex giocatore della Juve Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della super prestazione di Dusan Vlahovic al Castellani.



'Vlahovic ha tutto, anche la personalità del leader, fa bene lui a non adeguarsi alla squadra, sono loro che devono farlo con lui. Non ha subito per nulla il cambio di scenario, segna sempre e non sembra aver accusato il peso della maglia che ha indosso. Dopo il terzo gol c’era Morata che lo inseguiva per abbracciarlo e per ottenere il giusto riconoscimento per averlo mandato in porta. Ma lui niente, era solo concentrato sull’aver segnato: in questo si vede la vera cattiveria di chi vive per il gol'.