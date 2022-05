Intervenuto negli studi di Sport Mediaset, l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha detto la sua anche sul momento di Dusan Vlahovic e sulle sue recenti difficoltà nel trovare la via del gol con la maglia della Juve. Ecco le sue parole: "Perché Vlahovic ha abbassato la media gol? Semplicemente per colpa del gioco della Juventus, la squadra non lo mette nelle condizioni di segnare in questo momento. La Juventus non crea occasioni e gioca male, e così l'attaccante più forte del campionato non tira in porta".