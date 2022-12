Intervenuto nel corso della diretta social con Fabio Caressa, l'ex calciatore della Juve Massimo Mauro ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Gianluca Vialli.'Se vieni dallo spogliatoio e sei credibile, sei già un passo in avanti. Chi ha vissuto la psicologia del campo, infatti, quando è intelligente, non commette degli sbagli. Su Del Piero dico che il rapporto con la società si era ricomposto, quindi perché no? Ho una grande stima di Alex come uomo e professionista, ma se proprio mi chiedete un nome rispondo che Gianluca Vialli per me sarebbe stato il presidente ideale'.