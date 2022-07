Voilà Igor Tudor est arrivé à Marseille

Sta per iniziare una nuova avventura anche per l'ex difensore della Juve Igor Tudor, pronto ad esordire come allenatore anche nel campionato di Ligue 1. Dopo il divorzio tra Sampaoli e il Marsiglia infatti, l'ex allenatore del Verona ha deciso di accettare la panchina del club francese, per raccogliere proprio l'eredità che verrà lasciata dall'ex ct dell'Argentina. Tudor intanto è già arrivato in Francia, come si evince anche da alcuni scatti che stanno girando sui social in queste ore.