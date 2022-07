L'ex centrocampista della Juve, Marco Tardelli, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport, ricordando quella che fu la conquista dei Mondiali 82 in finale contro la Germania. Il Campione del Mondo si è poi soffermato a celebrare anche l'eroe di quella competizione: Paolo Rossi.'La vittoria dell’82 è speciale perché non si vinceva un Mondiale da 44 anni. Era un periodo difficile per il Paese. Paolo Rossi? C’era stato lo scandalo scommesse e lui si era presentato magro e con pochi minuti nelle gambe. I giornali insultavano Bearzot per aver lasciato a casa Pruzzo e Beccalossi. Finale? I giorni prima è stata un’attesa infinita ma avevamo fiducia in noi stessi. Non ho dormito un istante e mi sono confidato con Bearzot'.