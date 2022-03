Anche l'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha voluto analizzare il momento che stanno vivendo i bianconeri e lo ha fatto in un'ampia intervista concessa ai microfoni di TMW, soffermandosi anche su quella che è la lotta scudetto.



'Non so chi vincerà. Dopo anche ieri non si capisce nulla. E' appassionante la corsa, può succedere di tutto. Si deciderà all'ultima giornata se continua così. L'Inter ha avuto la fortuna di aver trovato un Salernitana così, allo sbaraglio, dando quegli spazi di cui l'Inter aveva bisogno Io pensavo che ll Napoli battesse il Milan ma non è andata così'.