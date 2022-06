In una lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex giocatore e allenatore di Juve e Roma, Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il futuro di Nicolò Zaniolo, finito anche lui nella lista dei desideri di Madama.



'Su chi puntare per il futuro? Raspadori. Intelligente, ha qualità, senso del sacrificio, gioca in avanti e difende: sa fare tutto. Zaniolo? È la speranza del calcio italiano, gli auguro che quelle ginocchia rimangano salde: l’Italia ha bisogno di giocatori come lui'.