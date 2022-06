L'ex centrocampista della Juve, Emanuele Giaccherini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche del possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero.



'E' un campione e questo non devo di certo dirlo io. E' sicuramente in grado di fare ancora la differenza e le fortune della Juventus, ma dipende con che testa e con che mentalità tornerà dall'Inghilterra. Se l'atteggiamento sarà quello mostrato nel primo periodo trascorso a Torino sarà un crack. Ha voglia di rimettersi in gioco, l'ha fatto capire, quindi sarebbe sicuramente un colpo di mercato per la Juve'.