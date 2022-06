L’ex giocatore della Juve, Moreno Torricelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato anche della prestazione di Federico Gatti contro l’Inghilterra.



‘Se debutti così in azzurro, senza neanche aver mai giocato in Serie A, significa non solo che hai qualità, ma anche personalità e un pizzico di sana incoscienza. La Juve ha perso Chiellini e se Gatti in estate convince Allegri, un posto in rosa potrebbe essere libero per lui. Si ricordi sempre che è più facile giocare nella Juve che contro la Juve’.