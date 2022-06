Dopo i tanti rumors di mercato che vorrebbero l'olandese De Ligt lontano dalla Juve, anche l'ex giocatore della Vecchia Signora Alessio Tacchinardi, ha voluto dire la sua riguardo la posizione dell'ex Ajax e lo ha fatto ai microfoni di TMW.



'La Juve ha fatto un investimento importante non ripagato finora. Non ho visto una crescita di personalità e anche nei difetti non è riuscito a migliorare. Basti vedere cosa ha fatto nella finale di Coppa Italia. In tre anni poteva e doveva imparare di più. Oggi di difensori forti non ce ne sono, o sono pochi. Per questo la Juventus deve valutare bene. Non so cosa abbia in testa la Juve per la coppia di centrali, ma sicuramente De Ligt è forte, anche se non è migliorato da quando è arrivato'.