Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex centrocampista della Juve Momo Sissoko ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il futuro del club.'Difficile dirlo, speriamo che possa tornare ad essere la Juventus di prima, con una buona immagine. Giocare con 15 punti di penalizzazione non è facile, devi pensare a più cose, c’è più pressione… Ci sono tanti problemi, ma i calciatori vogliono far bene per quello che la Juventus rappresenta. Spero raggiunga gli obiettivi prefissati'