Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'exTotòha detto la sua anche su Dusan, per poi dare un "consiglio" di mercato ai bianconeri. Ecco le sue parole: "Oggi mi rivedo in Vlahovic. Non si risparmia, lotta su ogni pallone. Poi lui è più fisico e io ero più veloce, ma in campo siamo simili. Normale avere delle difficoltà, bisogna dargli tempo ma Dusan è un giocatore da Juventus. Sul mercato punterei molto sulla difesa, su un difensore centrale. A me piace moltoe con la maglia dell'Argentina ha fatto un grande Mondiale".