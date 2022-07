In una lunga intervista concessa ai microfoni de Il Corriere di Torino, l'ex difensore della Juve, Sergio Brio, ha parlato anche della situazione legata al futuro di De Ligt.



'Se parte De Ligt ne servono tre. Di certo la Juve non starà al palo a guardare. Sarebbero due grosse perdite. Chiellini è stato uno dei migliori centrali del mondo per tanti anni, l’uomo della BBC in cui mi rivedo di più per dedizione alla causa e concentrazione sul lavoro: senza queste caratteristiche, non resti tutti quegli anni alla Juventus. E De Ligt l’ho sempre reputato come il sostituto naturale di Chiellini, per fisico e per esperienza nonostante la giovane età. Per tornare a competere a livello internazionale bisognerebbe puntare su giocatori come lui. È l’erede di Chiellini, quelli come lui non si cedono'.