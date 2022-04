Le parole di Aldo Serena al Corriere dello Sport:



JUVE FUORI DALLO SCUDETTO - "I numeri direbbero questo, perché anche vincendo contro l'Inter resterebbero sempre almeno due squadre ancora davanti. Ma so come si ragiona alla Juve, finché ci sarà una speranza tutti faranno il possibile per provarci e lo faranno. Le aspettative in campionato erano altre, sia Juve che Inter devono sempre concorrere per vincere lo scudetto. In Europa è diverso, l'obiettivo era quello di andare avanti il più possibile, ma non basta essere una squadra forte o realizzare un buon mercato per vincere la Champions. Chi vince? Sulla carta forse oggi l'Inter sembra avere qualche problemino in più, la verità è che Juve-Inter è sempre stata e sempre sarà una partita da tripla".