Anche l'ex portiere di Juve e Genoa, Moedim Rubinho, ha manifestato il suo pensiero sul trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio Bruno.



'​La Juve ha fatto un colpo di pregevole fattura nel prendere Vlahovic. I bianconeri avevano bisogno di un giocatore del genere e che soprattutto, gli possa garantire un gran numero di gol. I tifosi viola non devono sentirsi gli unici arrabbiati: chiunque in Europa se può andare alla Juventus ci va. La sua storia parla da sé'.