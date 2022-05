L'ex centrocampista dellas Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, durante il corso della trasmissione Radio Maracanà, dove ha parlato anche di Massimiliano Allegri.



'Quando si parla di Allegri comunque dobbiamo ricordarci di quello che ha fatto per questo club e soprattutto di quello che ha vinto. Noi facciamo critiche al mister sul fatto magari di alcune scelte ma non è più quello di Cagliari avendo vinto molto. Il mercato che sta facendo la Juve si basa su giocatori già affermati e che Allegri dovrà essere in grado di saper gestire. Se noi parliamo del sistema della Juventus di oggi bisogna distinguere anche le caratteristiche del calciatore. Locatelli per me è un calciatore che ha fatto benissimo del Sassuolo ed è un calciatore che si esalta in un gioco che esalta le sue caratteristiche, Jorginho invece è un giocatore fatto e finito e ha dimostrato di essere pronto in ogni sistema'.