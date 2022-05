L'ex portiere della Juve, Christian Abbiati, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportWeek, dove ha parlato anche del portiere rossonero Mike Maignan, facendo una chiosa sul match disputato contro la Juve.



'Prima che arrivasse a Milano non l'avevo mai visto giocare. Sono andato a curiosare su YouTube ma dopo l'ho visto dal vivo contro la Juve e nel derby di ritorno. Mi ha impressionato molto per la sua sicurezza e personalità che mostra non solo tra i pali ma in tutta l'area di rigore. Partecipa al gioco di squadra, raramente butta via il pallone e si muove in armonia con i difensori'.