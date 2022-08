L'ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dell'arrivo di Milik in bianconero.'A Vlahovic piace fare la lotta da solo lì davanti. Però se c'è una dote importante di Milik è l'intelligenza: è sempre al posto giusto, aiuta la squadra a salire, tecnicamente è bravissimo, forte di testa, vale la pensa averlo in rosa. Poi vediamo come sta fisicamente, dopo tanti infortuni. Sa fare gol, sta dentro al collettivo... e sì, può giocare anche accanto a Vlahovic'.