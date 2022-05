In una lunga intervista concessa ai microfoni de La Repubblica, l'ex giocatore della Juve Massimo Mauro, ha rialsciato delle dichiarazioni in merito agli episodi arbitrali che hanno in parte condizionato l'andatura della gara.



'Se il Var non scopre la simulazione di Lautaro sul rigore del 2-2, allora che ci sta a fare? Una delle più belle cose che poteva fare il Var è scoprire i furbi, ma non ne è stato capace. Non voglio che questo infici la vittoria dell'Inter, per carità: sia i nerazzurri che la Juve non hanno giocato bene dal punto di vista tecnico, anche perché tendenzialmente quando si incontrano si annullano. Ma dal punto di vista della quantità, della voglia di vincere a tutti i costi, la gara è stata godibile'.