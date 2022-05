L'ex giocatore di Juve e Inter, Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del mercato che sta pianificando la Vecchia Signora.



'«Dybala? Non poteva restare più. Jorginho utile, a Vlahovic serve aiuto. Ma l’Europa resta ancora lontana. Pogba può dare ancora moltissimo, a 29 anni è all’apice fisico e mentale. A Manchester non ha fatto grandi cose, ma nella Juve di Allegri sì. Forse non si sentiva a casa come alla Juve. Perisic meglio di Di Maria'.