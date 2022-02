L'ex difensore bianconero, Nicola Legrottaglie, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni di Sportitalia, dove ha parlato anche della lotta Scudetto senza però includere la Juve.



'La Juventus per la qualità e l'esperienza che ha nel gestire questo tipo di situazioni può competere con chiunque ma ha perso troppo terreno. Ha delle squadre davanti che stanno viaggiando, difficilmente potrà lottare per lo scudetto, ma per il terzo o secondo posto se la giocherà. Sarà un campionato nell’attesa di vedere chi concede di più, io il calo dell’Inter me lo aspettavo. Quando metti giocatori non al livello degli altri è normale che perdi in efficacia'.