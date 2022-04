Anche l'ex attaccante della Juve, Zibi Boniek, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito a quanto accaduto ieri sera all'Allianz Stadium tra Juve ed Inter e lo ha fatto ai microfoni di Radio Anch'Io Lo Sport.



'Abbiamo assistito ad una buona gara, la Juve è stata molto sfortunata e alla fine non è riuscita a portare a casa punti preziosi. Hanno cercato il gol in ogni modo, ma l'Inter è stata brava. Poi alla fine prevalgono le polemiche. L'unica cosa che mi ha dato fastidio è che in campo c'erano calciatori di novanta chili, con muscoli in ogni parte del corpo ma bastava che venissero sfiorati e cascavano come prugne. Il rigore dell'Inter? È fallo ma è talmente casuale quello che succede, il calcio è uno sport di contatto. Secondo il regolamento questo è rigore, ma forse il calcio sta assomigliando troppo al basket, uno sport senza contatto. Io ieri non ho visto un errore in occasione della rete che ha deciso la partita'.