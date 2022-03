L'ex centrocampista della Juve, Blaise Matuidi, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni del quotidiano francese Le Parisien, dove ha parlato anche del Psg e di cosa dovrebbe fare per raggiungere il livello delle big europee.



'Il PSG è un grande club, ha preso dei grandi giocatori nel corso degli anni. La domanda che tutti ci poniamo è se il Psg sia sullo stesso piano di squadre come Barca o Real. Potrebbe sicuramente aiutare avere dei giocatori cresciuti nel club. Quando guardiamo Real o Barça, in rosa ci sono sempre almeno 5-6 giocatori spagnoli. Mi piacerebbe vedere più francesi al PSG, secondo me è questo l’aspetto che potrebbe aiutare il club a migliorare ancora'.