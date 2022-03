Anche l'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha manifestato il suo pensiero riguardo alla disfatta degli Azzurri maturata ieri contro la Macedonia. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW.



'Non ci deve mai essere un debito di riconoscenza. Ieri forse qualcuno di questi lo abbiamo visto, perché molti ragazzi non avevano la cattiveria giusta. Poi c'è stata anche una troppa fossilizzazione sul modulo. Magari inserendo un qualcuno di peso lì davanti e levando un centrocampista, la partita sarebbe diventata più sporca e si poteva risolvere in un episodio. Io ho un enorme stima di Mancini, ma forse ieri poteva fare qualche cambio di più'.