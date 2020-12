L'ex difensore centrale della Juventus, oggi al West Ham, Angelo Ogbonna, è intervenuto ai microfoni di France Football per ripercorrere alcune tappe della sua carriera e raccontare la sua esperienza in Premier League: "Il mio sogno era soprattutto diventare un giocatore professionista. Qualunque fosse la società, anche se ero tifoso del Milan. E, naturalmente, indossare la maglia della Nazionale. La Premier? Una cosa che mi colpisce del campionato inglese è questa grande competitività di tutti i club. Puoi essere messo in difficoltà in ogni partita, affrontando ogni avversario. Non c'è un enorme divario tra le squadre, a differenza di quello che possiamo vedere in Liga o in Italia"