Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, l'ex difensore della Juve Alessandro Birindelli ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla ripresa dei bianconeri.'Le prestazioni non saranno entusiasmanti, i gol magari arrivano con il contagocce, ma la difesa tiene ed è la migliore del campionato. I bianconeri, vincendo 1-0 a Verona, così come a Lecce, adesso si devono misurare con la seconda in classifica, che ha la seconda miglior difesa del campionato. Considerando la consistenza delle difese si può prevedere un pareggio per 0-0'.