L'ex attaccante della Juve, Nicola Amoruso, è stato intervistato da TMW, dove ha commentato il mercato dei bianconeri.'Milik mi piace, è un giocatore che ha qualità e arriva in un ambiente che può valorizzarlo. La Juve si è rinforzata in tutti i reparti, ha perso un fenomeno come Chiellini ma Bremer è un difensore molto completo'.