Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Juve e Roma, Zibi Boniek, ha rilasciato delle dichiaarzioni anche sul modo di giocare della squadra di Allegri.'La Juventus sa sfruttare i propri uomini, le proprie qualità individuali, con Di Maria o Vlahovic, ma deve migliorare secondo me nella gestione della partita. Non puoi sempre e solo giocare in contropiede, soprattutto con quel parco-giocatori'.