Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato l'avvio dei bianconeri fino a questo momento.'A me la Juve sembra una squadra che non è in grado di gestire i momenti della partita, anche perché ha pochissimi interpreti in grado di tenere l’uno contro uno. C’è una certa confusione in campo, l’undici bianconero finisce per allungarsi spesso, lasciando spazi agli avversari e poi non reggendo nei duelli individuali. Così è dura fare risultati'.