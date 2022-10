L'ex attaccante della Juve, Nicola Amoruso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della situazione che stanno vivendo i bianconeri.'La vittoria nel derby è importante perché può darti la svolta che serve in un periodo buio. La speranza ci deve sempre essere, Allegri in questo è molto bravo per portare la Juve oltre le difficoltà. La squadra è piena di talenti, c’è bisogno di compattarsi per trovare quella mentalità che fa parte del DNA Juve'.