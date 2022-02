Ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi ha anlizzato il momento che stanno vivendo i bianconeri dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic e Dusan Zakaria.



'​La Juve non è obbligata ad arrivare tra le prime 4 ma è costretta a provarci. L'Atalanta è in leggera crisi, ma la Juve ieri ha dato delle risposte. Ha ritrovato ferocia, ambizione, a petto in fuori. Per lo Scudetto non penso che sia una cosa possibile perchè il terreno perso è troppo ma la Juve è tornata e ora fa paura a tutti'.