In un'ampia intervista concessa ai microfoni de Il Corriere della Sera, l'ex attaccante della Juve e della nostra Serie A, Christian Vieri, ha parlato anche di quella che è stata la stagione appena conclusa dagli uomini di Massimiliano Allegri.



'Una grandissima delusione. Se sei la Juve, uno dei più grandi club del mondo, non puoi presentare un spettacolo tanto scadente. I fischi ad Andrea Agnelli? Fischi senza senso. Cosa devi chiedere di più ad Andrea Agnelli? A gennaio hanno oltretutto preso Vlahovic per una vagonata di milioni'.