In un'intervista concessa ai microfoni di Cose di Calcio, l'ex giocatore della Juve, Domenico Marocchino, ha parlato anche della squadra che stanno allestendo i bianconeri, facendo un confronto con quella che era la rosa della passata stagione.'La Juve è forse un po' più debole rispetto all'anno scorso, anche perché chi dovrebbe sostituire i titolari infortunati non sta rendendo secondo le aspettative. In una squadra che vuole lottare su tutti i fronti, soprattutto nel calcio di oggi in cui si giocano moltissime partite, è necessario che anche chi parte dalla panchina sappia dare il proprio apporto, altrimenti è normale che i risultati vengano a mancare'.