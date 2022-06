In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex centrocampista della Juve, Cristiano Zanetti, ha parlato sia della stagione appena conclusa dai bianconeri, ma anche di quella che verrà, soffermandosi pure sui colpi di mercato previsti da Madama.



SULLA STAGIONE - 'Dopo il fallimento di quest'anno la Juve è costretta a vincere subito, non ha altre alternative'.



SUL MERCATO - 'Completano la rosa, sono colpi importanti. Dietro dipende da De Ligt e dal modulo che vuol mettere in campo Allegri e comunque fondamentale è il modo in cui rientra Chiesa'.