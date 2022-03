Ai microfoni di Calciomercato.it, l'ex centrocampista della Juve Emanuele Giaccherini, ha analizzato il momento dei bianconeri e quello che sarà quest rush finale di stagione che, si preannuncia elettrizzante.



'In questo momento Napoli e Milan sono davanti, ma non sono da escludere Inter e Juve. Dipenderà tanto dal derby d’Italia, se l’Inter dovesse vincere si ricandiderebbe perché ha un calendario più facile rispetto a Milan e Napoli. In caso contrario la lotta sarà solo tra Napoli e Milan. Sento ogni tanto Chiellini, ma non abbiamo parlato di scudetto. Sarebbe un miracolo per la Juventus, per i tanti punti di distanza su Milan e Napoli. Ma se c’è una possibilità, la Juve dovrebbe vincerle tutte da qui alla fine'.