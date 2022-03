Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League la Juve è chiamata ad una reazione di orgoglio nella prossima uscita di campionato contro la Salernitana. I bianconeri devono infatti riscattare la brutta sconfitta maturata contro il Villarreal, anche e soprattutto per tenere l'Atalanta distante dal quarto posto. Sul momento attuale che stanno vivendo i bianconeri ha parlato anche Marco Tardelli, il quale ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Stampa.



'Lo scudetto è forse irrecuperabile, la Coppa Italia non ripagherebbe i tifosi certo da un'eliminazione dalla Champions ed il 4° posto lo davano per scontato. E allora io penso che in questo momento dell'annata sostenere che il bilancio sia deludente, non è disonesto, ma soltanto obiettivamente e crudelmente vero'.