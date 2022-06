In una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore della Juve Sergio Brio, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul possibile approdo di Koulibaly in bianconero.



'Koulibaly è il miglior difensore del campionato, ha esperienza, conosce bene la A. Farebbe benissimo in bianconero. Bonucci è diverso da De Ligt, più portato all’impostazione dell’olandese che in marcatura è invece più deciso'.