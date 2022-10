Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex attaccante della Juve Zibì Boniek ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul modo di giocare dei bianconeri.'Di Andrea Agnelli è meglio che non parlo. Mi dispiace di questa situazione e soprattutto per i giocatori polacchi che giocano nella Juventus. E’ una squadra che ha buonissimi calciatori, ma non gioca a calcio. Devono migliorare questo aspetto. Ovviamente la colpa non è solo dell’allenatore. I problemi vanno risolti. In bocca al lupo a loro ma non voglio dire di più'.