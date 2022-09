Intervistato ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore della Juve, Domenico Marocchino, ha parlato anche del modo di giocare dei bianconeri, soffermandosi anche sulla coppia Milik-Vlahovic.'Siamo antiquati come metodologie di gioco e di allenamenti. La coppia Milik-Vlahovic riproponibile? Per me sì. Milik ha una grande percentuale di realizzazioni rispetto al minutaggio e va molto bene'.