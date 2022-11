Intervenuto ai microfoni di Eurosport UK, l'ex terzino della Juve Stephan Lichtsteiner ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul derby d'Italia in programma domani sera tra Juve ed Inter.'Ogni partita è sempre molto importante, ma questa è una partita diversa, è speciale perché c’è molta rivalità Ovviamente entrambe le squadre vogliono vincere per la classifica e perché è il Derby d’Italia. Alla fine è una partita come le altre, ma ovviamente devi essere pronto a curare i piccoli dettagli e a dare tutto'.