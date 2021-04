Tra le ipotesi che circolano sul successore di Pirlo - se questo venisse effettivamente esonerato - comincia a riscaldarsi la pista Gasperini. Per l'attuale allenatore dell'Atalanta sarebbe un ritorno, dopo l'esperienza con le giovanili della Juventus. A raccontare quella fase della sua carriera, a La Gazzetta dello Sport, è il collega e in seguito successore alla Primavera Vincenzo Chiarenza: "Il campo era casa sua, e mia, fin da ragazzini. Lo stile Juve e quella cultura sportiva ce l’avevamo dentro. Le sue video-analisi erano avanti coi tempi e, da diplomato in scienze motorie, è un grande preparatore atletico,

il che dà alle sue squadre grande condizione per pressare a tutto campo. Aveva concetti chiari, gli stessi di oggi: attaccare

alti a metà campo senza paura dell’uno contro uno in grandi spazi, cosa che dà sicurezza ai giocatori. Io lo dico da sei-sette anni. Certo che sarebbe pronto: ha un gioco moderno che si addice a certi giocatori, conosce bene l’ambiente e ha tutto per una squadra come la Juve".