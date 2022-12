Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, l'ex giocatore della Juve Ivano Bonetti ha commentato anche la situazione che stanno vivendo i bianconeri.'Chi scende in campo guarda soltanto la palla, difficilmente i valori espressi in campo non vanno di pari passo con la qualità della squadra. In Serie B la Juve aveva uno squadrone...'.