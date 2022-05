In un'intervista rilasciata al termine dell'evento organizzato da Frecciarossa (sponsor ufficiale della Coppa Italia), l'ex difensore di Juve e Napoli, Ciro Ferrara, ha parlato anche della finalissima che si svolgerà domani sera all'Olimpico di Roma.



'Mi immagino sicuramente una bella partita. E' una gara molto sentita da entrambe le tifoserie e da entrambe le squadre. E' una finale e in quanto tale sfugge a qualsiasi considerazione. Le motivazioni in una finale sono importantissime e faranno la differenza'.