L'ex difensore della Juve, Lorenzo Ariaudo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche di quelle che sono state le sue vicende di mercato legate a questa sessione estiva.'Dopo cinque splendidi anni a Frosinone culminati in 154 presenze, avevo bisogno di nuovi stimoli, così ho deciso di cambiare. Nel corso della scorsa estate ho ricevuto numerose proposte, ma ho deciso di aspettare sperando arrivasse quella giusta e così siamo arrivati a fine mercato. Ho continuato ad allenarmi per conto mio fino a fine febbraio quando ho trovato l’accordo con l’Alessandria del mio ex allenatore Longo. Purtroppo però una volta arrivato lì, il tempo per rendere ottimali le mie condizioni fisiche era poco, visto che il campionato sarebbe terminato il 6 maggio successivo'.