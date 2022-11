Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, l'ex allenatore della Juve Gigi Delneri ha parlato anche di quella che fu la sua esperienza in bianconero.'Erano tempi di grandi cambiamenti, accettare allenatori nuovi reduci da una lunga gavetta era difficile. La Juventus è stata rinnovata nel corso degli anni ed ha avuto la fortuna di avere anche calciatori importanti. Anche alla Roma si verificarono numerosi cambiamenti. Ci sono tempi adeguati per vincere qualcosa, ma quelli di transizione sono fondamentali per gettare le basi e per il futuro'.