Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore della Juve Domenico Marocchino ha fatto il punto sulla stagione che si sta per concludere.'Ho sempre considerato la rosa della Juventus poco competitiva all’interno di questa stagione. Alcuni giocatori sono buoni, ma la rosa non presenta grandi acuti. In una squadra servono uno/due pensatori e uno/due “banche” dove lanciare il pallone in avanti per poter respirare'.