In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Sport, l'ex terzino della Juve, Dani Alves, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il suo ultimo obiettivo rimasto, vincere il Mondiale.



'Cercherò di conquistare l'unico trofeo che mi manca, anche se è chiaro che ci sono altre squadre fortissime. Faremo tutto ciò che è alla nostra portata. Il Qatar è un posto che mi piace molto, sono stato campione del mondo con il Barcellona e forse è un segno. Penso che abbiamo una squadra in grado di competere per il titolo, senza dubbio. Abbiamo qualità, è una generazione che unisce esperienza e gioventù. Avremo possibilità. Prima però devo meritarmi la convocazione'.