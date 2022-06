L'ex giocatore della Juve Sergej Aleinikov, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove ha parlato anche di Max Allegri.



'Il mio parere è questo: un tecnico che ha svolto un ottimo lavoro in una squadra, nel ritornare in quel determinato club fa sempre fatica a ripetere i risultati positivi precedenti. Con tutto il rispetto, tutti i grandi allenatori tornati nelle loro vecchie squadre, non hanno ottenuto gli effetti sperati'.