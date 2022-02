L'ex giocatore della Juve, Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della gestione di Dybala da parte di Allegri e di come secondo lui l'argentino non sia adatto al tridente.



'Io credo che il problema grosso sia la tenuta mentale e fisica di Dybala e Morata in quel ruolo. E quindi la sostenibilità del tridente. Dopo l’entusiasmo iniziale temo che anche Alvaro rischi di stufarsi di correre come un pazzo all’indietro. Non è Mandzukic, o nemmeno Ravanelli Per Dybala e' una questione di mentalità, non solo atletica. Dybala non può essere un giocatore da grandi partite in un tridente per un periodo prolungato di tempo: non ce l’ha in testa, più che nelle gambe'.