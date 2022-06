L'ex centrocampista della Juve, Franco Causio, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dell'eventuale arrivo di Di Maria all'ombra della Mole.



'Di Maria e' un campione, un protagonista della nazionale argentina. Un giocatore che ha corsa, dribbling, piede. Sono convinto che se starà bene e arriverà con lo spirito giusto, Di Maria farà la differenza in Italia. Normale esaltarsi per il nuovo acquisto, e Di Maria è un signor giocatore, ma io aspetto con ansia anche il ritorno in campo di Chiesa'.